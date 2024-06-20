Yol ortasında vicdansızlık: Ata sopayla işkence ettiler

İstanbul Başakşehir'de at arabası üzerinde yolculuk yapan bir kişi sopa ile ata işkence etti. Şüpheliye 4 bin 810 lira idari para cezası uygulandı. İşkenceye maruz kalan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Yol ortasında vicdansızlık: Ata sopayla işkence ettiler

Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir at arabasında yolculuk yaptıkları esnada atın kontrolünü sağlayan bir şüphelinin ata sopa ile işkence ederek vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde atın sahibi C.C. isimli şüpheli olduğu öğrenilirken olay sırasında atı kontrol eden diğer şüphelinin ise çocuk yaştaki E.B. olduğu tespit edildi.

PARA CEZASI

Emniyet ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanırken işkenceye maruz kalan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun beşinci maddesi" gereğince 4 bin 810 Lira idari para cezasına çarptırıldı.

Çocuk şüpheli E.B. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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