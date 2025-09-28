Yol ortasındaki kavga trafiği kilitledi

Bursa'da iki sürücü trafiğin ortasında kavga etti. O anlarda trafik kilitlenince, diğer sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Bursa'da iki sürücünün yol ortasındaki kavgası trafiği kilitledi.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde cadde üzerinde iki sürücü arasında çıkan tartışma, trafiği durdurdu.

Araçlarını yol ortasında durduran sürücüler, kısa süre sonra sözlü kavgaya tutuştu.

Olayı gören vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kimsenin birbirine vurmadığı tartışmada zaman zaman tansiyon yükselse de çevredekilerin müdahalesiyle gerginlik büyümeden son buldu.

Ancak yaşanan tartışma nedeniyle cadde üzerinde bir süre durma noktasına geldi.

