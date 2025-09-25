Yol süpürme aracına çarptı, otomobil sürücüsü yaralandı
Bolu'da Karayollarına ait yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden T. D. idaresindeki otomobil, Dağkent mevkisinde sol şeritte çalışma yapan Karayollarına ait yol süpürme aracına arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Bolu