Yol temizlik aracına çarptı: 1 ölü

Aydın Kuşadası'nda gece yarısı yol temizliği yapan belediye aracına arkadan çarpan aracın 32 yaşındaki sürücüsü Mert Satılmışoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Söke istikametinden Kuşadası yönüne seyir halinde olan Mert Satılmış otomobil, Kuşadası Belediyesi’ne ait temizlik aracına arkadan çarptı. Satılmışoğlu, kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların yükseldiği araçtan vatandaşların çabasıyla çıkarılan Satılmışoğlu, hayatını kaybetti.