Yol vereyim derken hastanelik oldu
Bilecik'te bir araca yol vermek isterken devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Osmaneli-Bilecik D650 karayolunda seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet sürücüsü S.K., aynı güzergahı kullanan diğer araçlara yol vermek amacıyla yolun kenarına yanaştı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yolun sağ tarafına devrildi.
YARALANDI
Yaşanan trafik kazasında sürücü S.K. yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
