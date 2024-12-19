Yol verme kavgası kanlı bitti: Doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Toros Caddesi’nde meydana geldi. Kozan Devlet Hastanesi’nde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada otomobil sürücüsü Eray K., ise durmayıp, Yavuz’un geçmesine izin vermedi. Kendine yeşil ışık yandığını öne süren Yavuz, Eray K.’ye tepki gösterdi. Bunun üzerine aracını durdurup, bıçakla inen Eray K., Yavuz ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Eray K., Yavuz’u kolundan yaralayıp, kaçtı.



EVİNDE YAKALANDI



İlk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürülen Dr. Yavuz’un koluna dikiş atıldı, bir süre kontrol için bekletilip taburcu edildi.

Dr. Yavuz’un şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Eray K.’yi evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Eray K., ifadesinde, “Geçmeye çalıştığında yayalara kırmızı ışık yanıyordu.

Sonra arkamdan el hareketi yapıp, küfretti. Bir anlık sinirle bıçakladım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.