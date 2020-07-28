Yol verme kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde ikamet eden iki kardeş İsmet Özyurt (43) ile Serkan Özyurt (35) ile akrabaları olan İ Ö. (62) ve oğlu S. Ö arasında yol verme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu her iki taraf birbirine ateş açtı.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavgada ağır yaralanan İ.Ö Niksar Devlet Hastanesi'ne, hafif şekilde yaralanan G. Ö (28) , B. Ö (13) ile K. Ö. (16) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

S.Ö jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.