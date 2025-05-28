Yol verme kavgasında silahlar çekildi

Adana'nın Kozan ilçesinde iddiaya göre, otomobiliyle giden 27 yaşındaki polis memuru O.Ç. ile 64 yaşındaki traktör sürücüsü M.Ü. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, olayda O.Ç. ile M.Ü. ve onun da yanındaki E.K. yaralandı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan polis memuru O.Ç. ile M.Ü.'nün Adana'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.