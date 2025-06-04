Yol verme kavgasında sürücüler birbirine girdi
İstanbul'da iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
İstanbul Ataşehir’de iddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü diğer sürücünün yanına gitti, küfür ederek saldırmaya başladı.
Taraflar yumruklarla birbirlerine girdi.
EŞİ, AYIRMAYA ÇALIŞTI
Bu sırada hamile olduğu öğrenilen kadın, kavgaya karışan eşini çığlıklar içinde ayırmaya çalıştı.
Çevredeki sürücülerin müdahalesi üzerine taraflar sakinleştirilerek ayrıldı.
"EHLİYETLER GİDİYOR, YAPMAYIN"
O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Tarafları sakinleştirmeye çalışan motosikletlinin, "Ehliyetler gidiyor, yapmayın." diyerek uyarması dikkat çekti.
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