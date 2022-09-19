Yol verme kavgasında yolcuların bulunduğu minibüse ateş açıldı

Düzce’de şehir içinde sefer yapan ve içerisinde yolcu bulunan minibüse, yol verme kavgası nedeniyle ateş edildi. 3 el ateş açılan minibüste şans eseri yaralanan olmazken saldırı anı başka bir otobüsün kamerasına yansıdı.

Düzce-Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Kervan Köprülü Kavşak mevkisinde bir motosikletin, Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk Minibüsünün önüne geçmesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından yoluna devam eden minibüse motosiklette yolcu olarak bulunan kişi üç el ateş etti.



Silah sesini duyan minibüsteki yolcular durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, minibüse üç mermiden birinin isabet ettiğini belirledi.



Ekiplerin çevrede başlattığı arama çalışmalarının ardından saldırganın Ü.Ç. olduğu tespit edildi.



Ekipler Ü.Ç'yi olay yerine yakın bir yerde yakaladı.



Olay, bir başka belediye minibüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın minibüs hareket halindeyken ateş ettiği ve merminin tampona isabet ettiği yer alıyor.