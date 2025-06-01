Yol verme tartışması bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü: Dört yaralı

Bursa'da iki grup arasındaki kavgada dört kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl'de meydana geldi.

Soner A. ve arkadaşı İ.A. ile Taha A., Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, Soner A., bıçakla Taha A.'yı yaraladı. Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. ise feci şekilde dövüldü.