Yol verme tartışması bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü: Dört yaralı
Bursa'da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga çıktı. Kavgada dört kişi yaralandı.
Bursa'da iki grup arasındaki kavgada dört kişi yaralandı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl'de meydana geldi.
Soner A. ve arkadaşı İ.A. ile Taha A., Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, Soner A., bıçakla Taha A.'yı yaraladı. Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. ise feci şekilde dövüldü.
Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaçan Soner A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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