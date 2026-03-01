Yol verme tartışması sopalı meydan dayağına dönüştü. Tartışmaya 1 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Ataşehirde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması tarafların araçlardan inmesiyle sözlü atışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tarafların güçlükle ayrıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan kontrolde, A.Y., Y.Y. ve Y.E.Y. isimli şahısların araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan şahıslarla tartıştıkları; ardından araçtan inen 3 şahsın ellerindeki sopalarla saldırdığı belirlendi. Olayda yaralanan Y.Y. ve A.Y.'nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu sopalı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; "Sürücü belgesiz araç kullanmak", "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Yasak yerlerde duraklamak" gibi maddelerinden toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yakalanan İ.A. ise sopalı saldırıyı gerçekleştirmesi göz önüne alınarak "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.