Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde dün 16.30 sıralarında motosiklet sürücüsü Emre Y. (26), ana caddeye çıkacağı sırada yanına gelen otomobildeki iki kişiyle sözlü tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ KAVGA ÇIKTI



Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişiyle Emre Y. arasında kavga başladı.

BİR ANDA 5 KİŞİ OLDULAR

İddiaya göre kavgaya otomobildeki kişileri tanıyan 3 kişi daha dahil oldu. Yaşanan arbede sonucu Emre Y. yaralandı, 5 kişi ise olay yerinden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Boksör olduğunu belirten Emre Y., polise verdiği beyanda yol verme tartışması sebebiyle kimliği belirsiz 5 kişi tarafından darp edildiğini söyledi.



ÜSTÜ BAŞI YIRTILDI, KAFASINA DARBELER ALDI

Üstü başı yırtılan ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Emre Y., tedavi edilmek üzere bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO: KİCK BOKSÇU, TRAFİKTE TARTIŞTIĞI 3 KİŞİYİ 30 SANİYEDE YERE SERDİ (ARŞİV)