Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu

Antalya'da yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü genç boksör, 5 kişiyle girdiği kavgada yaralandı. Üstü başı yırtılan ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken boksör, hastanede tedavi altına alındı.

İHA 21.07.2020 - 13:52

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde dün 16.30 sıralarında motosiklet sürücüsü Emre Y. (26), ana caddeye çıkacağı sırada yanına gelen otomobildeki iki kişiyle sözlü tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ KAVGA ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişiyle Emre Y. arasında kavga başladı.

BİR ANDA 5 KİŞİ OLDULAR

İddiaya göre kavgaya otomobildeki kişileri tanıyan 3 kişi daha dahil oldu. Yaşanan arbede sonucu Emre Y. yaralandı, 5 kişi ise olay yerinden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Boksör olduğunu belirten Emre Y., polise verdiği beyanda yol verme tartışması sebebiyle kimliği belirsiz 5 kişi tarafından darp edildiğini söyledi.

ÜSTÜ BAŞI YIRTILDI, KAFASINA DARBELER ALDI

Üstü başı yırtılan ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Emre Y., tedavi edilmek üzere bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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