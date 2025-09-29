Yol verme tartışmasında kadın avukatın aracını yumrukladı

İddiaya göre karayolunda tomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. ile motosiklet sürücüsü H.A. yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

O sırada motosiklet sürücüsü otomobildeki kadına "İndir camı" diyerek araca yumruk attı.

Motosikletli daha sonra aracı yol kenarına çeken kadın avukatın yanına geldi.



"İNDİR CAMI BİR ŞEY DİYECEĞİM"



Motosiklet sürücüsü "Sen gör, bak camı indir, sıkıntı yok. Camı indir, bak problem yok. Camı indir. Tamam indir camı bir şey diyeceğim. Hadi gel karakola gidelim." diyerek kadını tehdit etti. Ardından da yaşananları kayıt altına almaya başladı.

PLAKAYI SÖKÜP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI



Tartışmanın ardından plakasını söktüğü iddia edilen motosiklet sürücüsü, motokuryenin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.