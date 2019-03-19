İstanbul'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Yakut Sokak’ta, B.S. ile Z.Ç. arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı.
Kavga sırasında Z.Ç. silahla ateş ederek, B.S.'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.
Yol verme tartışmasında kan aktı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Bahçelievler'de, yol verme tartışmasında bacağından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.