Yol verme tartışmasında otomobili tekmeledi

Karabük'te sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgada taraflardan biri diğerinin arabasuna tekme ile saldırdı.

Yol verme tartışmasında otomobili tekmeledi

Olay, Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde meydana geldi.

İki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün hem kapısını açmaya çalışırken hem de otomobili tekmelemeye başladı.

Kimsenin engel olamadığı öfkeli sürücü, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan otomobilin peşinden koşarken yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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