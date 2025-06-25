Yol verme tartışmasında satırla saldırdı

Sabah saatlerinde ilçedeki Karaağaç Mahallesi'nde trafikte ilerleyen hafriyat TIR'ı ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen iki kişi, araçtan inmesi için TIR şoförünü tehdit etti.

SATIRLA CAMI KIRDI

Şoförün araçtan inmemesi üzerine şüpheliler otomobile dönüp bıçak ve satır aldı.

Saldırganlardan biri TIR'ın camına satırla defalarca vurarak kırdı. Olayı görüntüleyen TIR şoförü, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle sol elinin bileğinden hafif yaralanan şoförün ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.