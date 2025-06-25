Yol verme tartışmasında satırlı dehşet
Hatay'da yaşanan yol verme tartışması sonrası bir sürücü, diğer aracın sürücüsüne satırla saldırdı.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde kamyon ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışmasına sinirlenen sürücü, satırla kamyona saldırdı.
Kamyon sürücüsü tarafından kayıt altına alınan anlarda öfkeli sürücü, araca zarar vererek camı kırdı.
KAMYON ŞOFÖRÜ YARALANDI
Korku dolu anlar kamera ile görüntülenirken, olayda kamyon şoförü kırılan camlar nedeniyle elinden yaralandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Trafik
- Hatay