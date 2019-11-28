'Yol verme' tartışmasında taksiciye beyzbol sopalı saldırı

Bolu'da Kültür Mahallesi'nde taksiyle seyir halindeki A.B. ile henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen sürücü, beyzbol sopasıyla taksici A.B.'yi darbetti.



Yaralanan taksici, diğer sürücüler tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiciyi darbettiği öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

