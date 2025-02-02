Yol yapıldı: Teleferikle tehlikeli yolculuk son buldu

Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde, 1960 yılında sarp ve ormanlık bölgede yol bulunmayan evlere ulaşım sağlamak için varangel olarak bilinen teleferik sistemi kuruldu. Ana yola 150 metre yükseklikte ve 750 metre uzunluğunda dik bir şekilde kurulan teleferik sistemiyle önce eşya ve yük taşınırken, zamanla köylüler de kabini kullanarak evlerine ulaşmaya başladı.

Birçok kazaya neden olan teleferikle tehlikeli yolculuk, köy muhtarı Osman Yıldırım’ın girişimleriyle 2,5 kilometre uzunluğunda yeni bir yol yapılmasıyla son buldu.

Artık hizmete giren yeni yolla güvenle evlerine ulaşım sağlayan köylüler, teleferiği ise sadece yük taşımak için kullanıyor.

"İNSANLARI TEHLİKEDEN KURTARDIK"



Köyde yıllardır teleferik kullanıldığını söyleyen Karaağaç Köyü Muhtarı Osman Yıldırım, "Burada insanların hayallerini gerçekleştirdik. Onların yolunu yaptırdık. Ben de o tele bindim. Korkutucu tabi 750 metre telle inip, geliyorsun. Düştü mü kırılmayan kemiğin kalmayacak. Çok düşenler de oldu. Burada ağaçlar zarar görmesin diye uygun bir yerden yolumuzu yaptık. 2,5 kilometrelik yolu kısa sürede bitirdik. İnsanları tehlikeden kurtardık." dedi.

