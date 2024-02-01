Yola atlayan köpek kazaya neden oldu

Kaza, dün akşam Tokat'ın Zile- Çekerek kara yolunda meydana geldi.



Yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan 19 yaşındaki Sefa Avcı’nın otomobili, kontrolden çıkıp refüje vurarak devrildi.



Kazada, sürücü Sefa Avcı ile yanındaki Ömer Pekuz, Deniz Ceber, Mehmet Babur ve Ahmet Arık yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya neden olan köpeğin ise yara almadığı belirtildi.

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