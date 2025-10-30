Yola beton döken mikserin sürücüsüne para cezası

Hatay'da yola beton döken mikser sürücüsüne 2 bin 72 lira para cezası kesildi.

'da kırmızı ışıkta beklediği sırada yola beton döken mikserin sürücüsüne para cezası uygulandı.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi.

Trafikte seyreden 31 R 2130 plakalı mikser, kırmızı ışıkta beklediği esnada yola beton döktü.

Çevredeki sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi ve o anları kayıt altına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce yapılan incelemeler sonrası tespit edilen mikser sürücüsüne 2 bin 72 TL idari ceza uygulandı.

