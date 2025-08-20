Yola çıkacaklar dikkat! Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü kapandı

Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

ULAŞIMA KAPANDI



Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.



Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.