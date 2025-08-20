Yola çıkacaklar dikkat! Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
