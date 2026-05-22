Yola çıkacaklar dikkat. Bayram tedbirleri açıklandı "Tuzak radar yok"

2026 RADAR CEZALARI NE KADAR?

Radar cezaları, hız sınırını aşma oranına göre kademeli olarak artırılıyor. En düşük ceza 2 bin TL (6-10 km/s arası), en yüksek ceza ise 30 bin TL (66 km/s ve üzeri) olarak biliniyor. Toleransın kalktığı yeni sistemde hız sınırını 6 km/s ve üzeri aşanlara ceza uygulanmıyor. Yüzde 10-30 arası aşım 2 bin 719 TL, yüzde 30-50 arası 5 bin 662 TL, yüzde 50'den fazla aşım ise 11 bin 631 TL'den başlıyor.

KAMYON VE ÇEKİCİLERE KISITLAMA UYGULANACAK

Çiftçi, şehirlerarası yolların yanı sıra şehir içlerinde de makas atma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerin yapılacağını ifade etti.

Ayrıca bayram süresince İstanbul ve Ankara istikametine çok sayıda güzergahta kamyon ve çekicilere yönelik trafik kısıtlaması uygulanacağını da söyledi.