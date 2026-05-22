Yola çıkacaklar dikkat. Bayram tedbirleri açıklandı "Tuzak radar yok"
22.05.2026 11:04
Bayram tatili süresince trafikte denetimler sıklaşacak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük tatil süresince alınacak önlemleri açıkladı. Çiftçi, yoğun denetimlerin gerçekleştirileceğini, "tuzak radar"ın olmayacağını söyledi.
334 binden fazla kolluk personeli görev başında olacak. Yollarda 66 bin 481 trafik polisi ile denetimler yapılacak. 9 ilde helikopter ve 81 ilde drone'larla sürücüler anbean takip edilecek.
Bakan Çiftçi, "Bayram boyunca ülke genelinde bin 238 personel, yolcu olarak otobüs denetimde bulunacak. Şoför ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecektir." açıklamasında bulundu.
Çiftçi, 61 ildeki 520 Elektronik Denetleme Sistemi ile bin 581 mobil radar aracı ile hız ihlalerine karşı denetim yapılacağını da söyledi.
“DEVLET VATANDAŞA TUZAK KURMAZ”
Sürücülerin radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabileceğini belirten Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağının altını şu sözlerle çizdi:
"Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil. Kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek için görev başındadır."
Karayollarında radar denetimi yapılacağını söyleyen Bakan Çiftçi, sürücüleri hız yapmamaları için uyardı.
2026 RADAR CEZALARI NE KADAR?
Radar cezaları, hız sınırını aşma oranına göre kademeli olarak artırılıyor. En düşük ceza 2 bin TL (6-10 km/s arası), en yüksek ceza ise 30 bin TL (66 km/s ve üzeri) olarak biliniyor. Toleransın kalktığı yeni sistemde hız sınırını 6 km/s ve üzeri aşanlara ceza uygulanmıyor. Yüzde 10-30 arası aşım 2 bin 719 TL, yüzde 30-50 arası 5 bin 662 TL, yüzde 50'den fazla aşım ise 11 bin 631 TL'den başlıyor.
KAMYON VE ÇEKİCİLERE KISITLAMA UYGULANACAK
Çiftçi, şehirlerarası yolların yanı sıra şehir içlerinde de makas atma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerin yapılacağını ifade etti.
Ayrıca bayram süresince İstanbul ve Ankara istikametine çok sayıda güzergahta kamyon ve çekicilere yönelik trafik kısıtlaması uygulanacağını da söyledi.