Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor

Ramazan Bayramı'nın ilk günü megakentte yağışı hava hakim.

Yağışlı havanın da etkisiyle İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Cep Trafik verilerine göre, saat 15.41'de kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıkarken Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71'e ulaştı.

Toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz olduğu kentte duraklarda yoğunluk gözlendi.

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerine doğru daha artması bekleniyor.