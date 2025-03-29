Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Dargeçit ilçesi kırsal Kılavuz Mahallesi yakınında meydana geldi.

Vasfi D. (33) yönetimindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.

Bu sırada Masum B. (36) yönetimindeki cip, arkadan otomobile çarparak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücüler Vasid D. ve Masum B. ile araçlarda bulunan Abdürrahim B. (26) İsrafil B. (28) ve Nuri B. (33) yaralandı.