imsakiye

Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 5 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobile arkadan gelen cip çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Dargeçit ilçesi kırsal Kılavuz Mahallesi yakınında meydana geldi.

Vasfi D. (33) yönetimindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.

Bu sırada Masum B. (36) yönetimindeki cip, arkadan otomobile çarparak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücüler Vasid D. ve Masum B. ile araçlarda bulunan Abdürrahim B. (26) İsrafil B. (28) ve Nuri B. (33) yaralandı.

Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 5 yaralı - 1

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Domuzlardan bazıları ölürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...