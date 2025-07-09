Yola çıkan geyik kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Mudurnu'dan Bolu yönüne seyir eden Erol Y. idaresindeki hafif ticari araç, Taşkesti mevkisinde aniden yola çıkan geyiğe çarptıktan sonra karşı yönden gelen F.Ç.'nin kullandığı canlı tavuk taşıyan kamyonla çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada yaralanan kamyon sürücüsü F.Ç. ise Mudurnu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Erol Y.'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.