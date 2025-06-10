Yola dökülen madeni yağ kazaya neden oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Ceyhan Çetin Arslan yönetimindeki motosiklet, yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Arslan ile arkasındaki Nesrin Karaman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, Yahyalı Belediyesi ekipleri de kazaya neden olan madeni yağın döküldüğü yolda kumlama çalışması yaptı.