Yola dökülen yağ az kalsın öldürüyordu
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yola dökülen yağ, kazaya neden oldu. Bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 11.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Okmeydanı'ndan Kasımpaşa istikametindeki motosiklet sürücüsü, yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından motosikletliye yardım eden sürücü, “Yola yağ dökülmüş, bu yüzden kaymış. Motor da olsa, araba da olsa burada kaza yapar. Yapacak bir şey yok" dedi.
Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
- Türkiye
- İstanbul Beyoğlu
- Yurt Haber