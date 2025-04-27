Yola dökülen yağ kazaya yol açtı

Erdek İlçe Mezarlığı önünde Bandırma'dan Erdek yönüne seyir halinde olan traktör, şaft arızası nedeniyle yol üzerinde arıza yaptı ve bu sırada yola yağ döküldü.



Aynı güzergahta ilerleyen motosikletin sürücüsü Emir S., yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Emir S. ile arka koltukta yolcu olarak bulunan Eray P. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.