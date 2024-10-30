Yola dökülen yağı fark etmeyen motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi.

Denizli-İzmir karayolu güzergahında seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, benzin almak için anayol üstünde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonuna giriş yapmak istedi.

Bu esnada yola dökülen motor yağını fark etmeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Kazanın meydana geldiği anlarda akan trafiğin içindeki araçlar, düşen sürücünün hemen yanından geçerek büyük bir tehlikeye neden oldu.



Ölümle burun buruna gelen motosiklet sürücüsü, çevredeki diğer araçların çarpmasından kıl payı kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı sürücü, tedavi altına alınmak üzere en yakın hastaneye sevk edilirken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Benzer kazaların önüne geçebilmek için sürücüleri zemin şartlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunan yetkililer, yollarda yağ birikintisi gibi unsurlara karşı hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti.