Yola düşen "Mor Karaman" ırkı koyunlar kaderine terk edildi

Aksaray E-90 Karayolu Makas Kavşağı mevkiinde, Bayburt ilinden başka bir ile sevk edilen S.F.B. isimli üreticiye ait "Mor Karaman" ırkı 2 koyun bilinmeyen bir nedenle yola düştü.

E-90 karayolunda seyreden sürücüler koyunları fark edip kaza riski yaşarken, sürücüler 2 koyunu alarak refüje çıkardı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşlar hayvanların düştüğü ve sahipsiz olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine yetkili ekiplerin gönderildiği söylense de yaklaşık 3 saat geçmesine rağmen hiçbir yetkili kurum ya da kuruluş olay yerine gelmedi.