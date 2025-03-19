Yola düşen "Mor Karaman" ırkı koyunlar kaderine terk edildi
Aksaray’da kamyonetten karayoluna düşen ve kaza riski oluşturan koyunlar araç sürücüleri tarafından kenara alındı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasına rağmen kimsenin sahip çıkmadığı koyunlar çöp konteynerine bağlanarak adeta kaderlerine terk edildi.
Aksaray E-90 Karayolu Makas Kavşağı mevkiinde, Bayburt ilinden başka bir ile sevk edilen S.F.B. isimli üreticiye ait "Mor Karaman" ırkı 2 koyun bilinmeyen bir nedenle yola düştü.
E-90 karayolunda seyreden sürücüler koyunları fark edip kaza riski yaşarken, sürücüler 2 koyunu alarak refüje çıkardı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşlar hayvanların düştüğü ve sahipsiz olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine yetkili ekiplerin gönderildiği söylense de yaklaşık 3 saat geçmesine rağmen hiçbir yetkili kurum ya da kuruluş olay yerine gelmedi.
Vatandaşlar yetkililerin gelmemesi üzerine koyunları çöp konteynerine iple bağlayarak olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların gitmesinin ardından da saatlerce sahipsiz kalan iki koyun adeta kaderlerine terk edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Kayıt Sistemi "TÜRKVET" üzerinden koyunların kulaklarındaki küpe numaralarıyla kimlik bilgilerine ulaşan vatandaşlar, koyunların Bayburt ili Merkez ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde hayvancılık yapan S.F.B. isimli kişiye ait olduğunu belirledi.
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