Yola düşen dev kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Gümüşhane'de bir arkadaş grubu, heyelanda yamaçtan koparak yola düşen dev kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Gümüşhane'de Kürtün ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası Kale Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanla dağ yamacından kopan toprak ve büyük kaya kütlesi karayoluna düştü.
Yaylaya gitmek için otomobille yola çıkan arkadaş grubu, dev kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Grupta yer alanlar, kaya düşmesi sonrası yolda yaşadıkları korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bölgede önlem alarak çalışma başlatan Karayolları ekipleri, iş makinesiyle kaya kütlesini kaldırarak, kapanan yolu ulaşıma açtı.
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