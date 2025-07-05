Yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı

Siirt'te hafif ticari araç, yola fırlayan 5 yaşındaki çarptı. Küçük çocuk ağır yaralandı.

Yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı

Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi'nde yola fırlayan Rojhat T.'ye sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Rojhat T., yola savrularak ağır yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rojhat T. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

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