Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 994'üncü Cadde'de meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, aniden yola fırlayan bir erkek çocuğa çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle birkaç metre savrulan çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Çocuk, yaralı olarak çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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