Yola fırlayan domuz kazaya neden oldu: Bir ölü, altı yaralı
Diyarbakır'da yola çıkan domuza çarpan araca, arkadan gelen başkabir araç çarptı. Kazada bir kişi öldü, altı kişi de yaralandı.
Diyarbakır'da yola fırlayan domuz, trafik kazasına neden oldu.
Kaza, gece yarısı sıralarında Diyarbakır-Bingöl karayolu, Lice ilçesi Bademli köyü mevkisinde meydana geldi.
Düğünden dönen F.G. (22) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yola çıkan domuza çarptı.
Bu sırada arkadan gelen S.Y. idaresindeki otomobil de kaza yapan otomobile çarparak ters döndü.
Kazada, F.G. ile yanındaki Yusuf Gözen, S.G. (23), R.Ö. (22), M.A. (22), B.A. (23) ve diğer otomobilin sürücüsü S.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Gözen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Yusuf Gözen’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Yaralılardan S.G., R.Ö., M.A. ve B.A.’nın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaban Domuzu
- Trafik Kazası
- Diyarbakır