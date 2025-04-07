Yola fırlayan domuz kazaya neden oldu: Bir ölü, altı yaralı

Diyarbakır 'da yola fırlayan domuz, trafik kazasına neden oldu.

Bu sırada arkadan gelen S.Y. idaresindeki otomobil de kaza yapan otomobile çarparak ters döndü.

Kazada, F.G. ile yanındaki Yusuf Gözen, S.G. (23), R.Ö. (22), M.A. (22), B.A. (23) ve diğer otomobilin sürücüsü S.Y. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralılardan Gözen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.