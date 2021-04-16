Yola kan sızdıran kamyonetin kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da park halindeki araçtan kan sızdığı fark edildi. Bunun üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler hemen aracı incelemeye başlayıp ardından kamyonetin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Ardından aracın sahibini belirleyen ekipler aracının kapısını açtırdı ve gerçek ortaya çıktı.

SAKATAT KANIYMIŞ

H.Y.’nin çevre kentlerden sakatat toplayarak Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde köpek maması yapan bir fabrikaya getirdiği ve gece geç saatlerde kente geldiği için aracını park ettiği yerdeki bir apartta kaldığını ve sabaha kadarda kamyonette şoklanan sakatatın buzlarının çözülmesi üzerine kanın sokağa aktığı öğrenildi.

Olayın ardından herkes rahat bir nefes alırken, kamyonetin sahibi H.Y.’ye olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından çevreye kirlettiği gerekçesi ile Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.