Yola kontrolsüz çıkan tır kamyonete çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde yola kontrolsüz çıkan tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yola kontrolsüz çıkan tır kamyonete çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında İznik ilçesi İznik-Adapazarı Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Polonya uyruklu D.M. idaresindeki WZ 932 GE plakalı tır, İznik-Adapazarı Yoluna kontrolsüz çıktı. Yolda seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 H 4243 plakalı kamyonet, yola aniden çıkan tıra çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, kaza sebebiyle bir süreliğine kapanan yol kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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