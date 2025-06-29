Yola kontrolsüz çıktı, kazaya neden oldu: Üç yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Polis Evi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan fırında ekmek almak için duran 41 APM 871 plakalı hafif ticari araç sürücüsü T.Ö. aracını kaldırıma park etti.

Alışveriş yaptıktan sonra kaldırıma park ettiği aracına binerek hareket eden T.Ö. caddeye aniden çıkınca aynı istikamette seyreden S.K.S.'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç daha sonra park halinde bulunan 50 UY 500 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan iki kişi ve minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.