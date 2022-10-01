Yolcu almak için durağa yanaşan halk otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağında yolcu almak için duran özel halk otobüsü ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



E.B'nin kullandığı 41 K 8351 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Serdar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.



Otomobil, önce duraktaki özel halk otobüsüne, ardından durağa çarparak durabildi.



Kazada, sürücü E.B. ile durakta bekleyen 2 kişi yaralandı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan E.B, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan haber alarak kaza yerine gelen E.B'nin yakınları sinir krizi geçirdi.