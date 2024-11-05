Yolcu almayan metrobüse sinirlendi: Perona inip yol kesti

Henüz ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, sabah saatlerinde metrobüse binmek için Güzelyurt Durağı'nda beklemeye başladı.



Bir süre burada bekleyen yolcu, boş araçların durmamasına kızıp metrobüs yoluna indi.



Kadın yolcu, boş bir metrobüsün önünü kesip bir süre şoförle tartıştı.



Güvenlik görevlilerinin ve yolcuların metrobüs yolundan çekilmesi için ikna etmeye çalıştığı yolcu durağa döndü.