Yolcu beğenmeyen taksicilerden türlü türlü bahaneler

İstanbul'da taksciler, kısa mesafe bahanesiyle yolcu almadıkları, taksimetre açmayarak fazla ücret istedikleri, yabancı turistleri tercih ettikleri suçlamasıyla gündemden düşmüyor.



Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde yaşanan üç ayrı taksi olayı vatandaşların tepkisine neden oldu.

YOLUNU DEĞİŞTİRMEDİ



Fatih Yenikapı'da bir yolcu, Güngören'e gitmek için taksiye binmek istedi. Taksi şoförü yalnızca Beşiktaş yönüne gideceğini söyleyerek yolcuyu almadı.



Görüntülerde, sürücünün "Karşıya gidin binin" dediği görüldü.



"KARŞIYA GİDİYORUM BEN"



Bahçelievler Şirinevler'de ise benzer bir olay yaşandı.



Kucağında bebek taşıyan kadını bir taksici, "Karşıya gidiyorum ben" bahanesiyle aracına almadı.



"İKİNCİ KÖPRÜDEN GİDERSEN ALIRIM"



Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde Kadıköy'e gitmek isteyen bir yolcu, Sarıyer istikametindeki bir taksiye binmek istedi. Ancak taksi şoförü yalnızca ikinci köprü güzergahını kullanması halinde yolculuğu kabul edeceğini söyledi.



Taksici, "Trafikte bekleyemem." dedi.