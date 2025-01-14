Yolcu ile taksicinin Hacıhüsrev kavgası: “Ne zaman girsem orada başıma iş alıyorum”

İstanbul’da bir takside yolcu ile şoför arasında Hacıhüsrev’e gidip gitmeme kavgası çıktı.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre taksiye binen bir kişi önce Kulaksız Mahallesi’ne ardından da Hacıhüsrev Mahallesi’ne gitmek istedi.



Ancak iddiaya göre bunu kabul etmeyen şoför yolcusunu indirmek istedi.

"HACIHÜSREV'E GİTMİYORUM"



Bu duruma tepki gösteren yolcu olay anını cep telefonuyla kaydederek, “Beni aldı nereye gideceğimi sordu, söyledim ama kenara çekti. 'Bana Kulaksız’a gitmiyorum yolum orası değil.' dedi. Beni aşağıya indirdi.” ifadelerini kullandı.



Taksi şoförü ise, “Kardeşim fazla uzatma aşağıya in. Gitmiyorum ya Hacıhüsrev’e gitmiyorum. Ne zaman gitsem başıma iş alıyorum. Oraya girmiyorum.” diyerek yolcuya tepki gösterdi.

"HIRSIZA BENZER BİR TİPİM Mİ VAR"



Yolcu ise, “Neden hırsıza benzer bir tipim mi var?” diyerek kendini savundu.



Yolcu taksi şoförünü şikayet edeceğini söyleyerek araçtan inerken tartışma anları yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.