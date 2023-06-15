Yolcu midibüsü ile VIP minibüs çarpıştı: 3'ü Rus, 13 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D- 400 kara yolunda meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan Osman S. yönetimindeki midibüs ile Ali İ. yönetimindeki turist taşınan VIP minibüs çarpıştı. Kazada yolcu midibüsünde 9, VIP minibüste 3'ü Rus, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şoförler Osman S. ve Ali İ. ile araçlarda bulunan A.U., Ç.A., T.G., D.T., M.E., S.Y., B.U., D.D., Rus vatandaşları Vladislav Tolstika, Alissa Oxona ve Elena Kamenskaya, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elena Kamenskaya'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Midibüs şoförü Osman S., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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