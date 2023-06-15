Yolcu midibüsü ile VIP minibüs çarpıştı: 3'ü Rus, 13 yaralı

Yaralı şoförler Osman S. ve Ali İ. ile araçlarda bulunan A.U., Ç.A., T.G., D.T., M.E., S.Y., B.U., D.D., Rus vatandaşları Vladislav Tolstika, Alissa Oxona ve Elena Kamenskaya, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elena Kamenskaya'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.



Midibüs şoförü Osman S., tedavisinin ardından gözaltına alındı.