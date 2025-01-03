Yolcu midibüsü otomobile çarptı: 2 ölü, 21 yaralı
Balıkesir'de yolcu midibüsü, ana yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Balıkesir-Kepsut kara yolunda meydana geldi.
Balıkesir-Dursunbey seferini yapan 10 VZ 975 plakalı yolcu midibüsü, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 10 F 4728 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın ardından bölgeye Kepsut İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 7 personel, Karesi Grup Amirliği'nden ise 2 araç, 6 personel sevk edildi.
Ekipler, Dursunbey Seyahat'e ait midibüs şoförü Cemal Demir'in de aralarında bulunduğu 20 kişi ve ağır yaralanan otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu ile ölen 2 kişinin cansız bedenini, bulundukları yerden çıkardı.
Toplam 21 yaralı, Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.
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