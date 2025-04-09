Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Bingöl kara yolu Arpaderesi mevkisinde H.Y. idaresindeki minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada dokuz kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Ekipler yolda ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

