Yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6'sı çocuk 14 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Yukarısalat Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen yolcu minibüsü ile kamyonet sabah saatlerinde kavşakta çarpıştı.

Savrulan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 6'sı çocuk 14 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Diyarbakır'a seyir halinde olan Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulanstaki sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.