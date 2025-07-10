Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Çorum'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Çorum'un Laçin ilçesinde Mehmet D. (61) idaresindeki yolcu minibüsü, Kırkdilim mevkisinde, Ender K'nin (23) kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler, minibüsteki Nisa T. (21), Duran D. (65), Furkan E.T. (20), Dursun K. (39), Burçak K. (28), Erkan İ. (48) ve Bayram T. (46) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
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