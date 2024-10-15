Yolcu minibüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var
Kayseri'de yolcu minibüsünün TIR'a çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kayseri'de Tomarza-Turanlı yol ayrımında saat 15.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü, TIR'a çarptı.
Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken; polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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