Kırıkkale'e sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) ardından refüje çarptı.
Kazada Hüseyin Öztürk ile minibüsteki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı.
Yaralılar, ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı
DHATürkiye
Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan minibüs, refüje çarparak durdu. Yaya ve minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Kırıkkale'e sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.